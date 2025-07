'Onbegrijpbare' Mathieu van der Poel is heus niet altijd de grote smaakmaker: "Soms zakt hij gigantisch door de mand"

In veel wedstrijden waar hij aan deelneemt is Mathieu van der Poel de grote smaakmaker, als hij al niet de winnaar is. Toch hoeft dit niet altijd zo te zijn.

Na wat we zondag te zien hebben gekregen, zou u de indruk kunnen hebben dat Van der Poel in elke koers de man is waarvoor de handen op elkaar gaan. Heel vaak is dat wel het geval, maar niet altijd. Hoewel Van der Poel voor enorme hoogten zorgt, zit er af en toe ook een diep dal bij. Hij laat alle wielerfans het met hem mee beleven.

In De Avondetappe was het zoeken naar een rationele verklaring voor zijn aanval in de negende rit van de Tour. Zelfs een ex-renner en voormalig Giro-winnaar als Tom Dumoulin beschikte daar niet over. "Mathieu is onbegrijpbaar. Dat maakt hem zo leuk om naar te kijken en zo goed. Daardoor wint hij de grootste wedstrijden op heroïsche wijze."

Van der Poel een sieraad voor de sport

Het tegenovergestelde valt echter ook niet uit te sluiten. "In sommige wedstrijden zakt hij gigantisch door de mand, door gekke dingen te doen in de voorbereiding die niet passen." Voor alle duidelijkheid: Dumoulin vindt de totale balans ontzettend positief en apprecieert die eigenwijsheid. "Daar houden we van. Hij is echt een sieraad voor de sport."

Het is best om Van der Poel zijn eigen ding te laten doen. Alpecin-Deceuninck krijgt hier ook complimenten voor. "Het is mooi dat zijn ploeg dat ook inziet. Vrijheid is heel belangrijk voor een renner. Hij kan op een ochtend zeggen: weet je wat, ik ga lekker." Het is een hele goede zaak dat zijn ploeg hem daar volop in steunt.

Dumoulin vindt het niet erg dat Mathieu niet won

Laten we wel niet vergeten dat Mathieu van der Poel zondag naast de overwinning heeft gegrepen. Tom Dumoulin vindt dat hij daar niet zwaar aan moet tillen. "Je hoeft geen rit te winnen om ons op het puntje van onze stoel te laten zitten."