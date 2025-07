Opvallend: legendarische Wout van Aert-boodschap heeft Sep Vanmarcke er door gesleurd in donkere tijden

Sep Vanmarcke en Wout van Aert zijn nog collega's geweest in het peloton. Van Aert deed een paar jaar geleden de legendarische "Ik moet just niks"-uitspraak, maar de inhoud van die boodschap had Vanmarcke zich al veel vroeger ingeprent.

In Vive le Vélo is Robin Orins van Lotto open komen praten over zijn mentale problemen. Nu gaat het opnieuw beter met de 23-jarige Orins, maar die problemen hebben er voor gezorgd dat hij nog geen koers kon rijden in zijn jaar als neoprof. Binnenkort koerst hij wel weer opnieuw: Lotto zal hem immers inzetten in de Ronde van Wallonië.

Het verhaal over mentale problemen kwam de gasten aan tafel bekend voor. Ook ex-renners Marcel Kittel en Sep Vanmarcke hebben zo'n periode meegemaakt in hun wielerloopbaan. Vanmarcke vertelde verder over wat hem er uiteindelijk opnieuw heeft bovenop geholpen. Dat was een boodschap die best wel bekend in de oren klinkt.

Vanmarcke was eerst met 'Ik moet niks'-boodschap

Vanmarcke kreeg het moeilijk tijdens de Tour de France van 2015. Hij reed die Tour wel nog uit, maar nam daarna voldoende tijd om zichzelf terug te vinden. "Het zinnetje dat Wout van Aert zei na de E3-prijs, "Ik moet just niks", dat heb ik sinds 2015 op een kaartje staan. Daar staat op: Sep, je moet juist niets, maar je mag alles."

Die boodschap heeft Vanmarcke zich dus de hele tijd moeten inprenten. Het was belangrijk voor hem om zo in het leven te staan en op een gelijkaardige manier naar het wielrennen te kijken. "Je moet het voor jezelf doen. Je moet het zelf willen en dan gaat alles veel beter." In 2016 stond Vanmarcke op het podium in De Ronde en Gent-Wevelgem.

Vanmarcke moest stoppen in 2023

Hij is er na die problemen in 2015 dus in geslaagd om nog zeven en een half jaar een mooie carrière te hebben. Vanmarcke had zelfs nog langer kunnen blijven koersen, als hij niet had moeten stoppen vanwege hartritmestoornissen in 2023.