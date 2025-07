Sep Vanmarcke haalt zwaar uit en geeft Thierry Gouvenou een veeg uit de pan: "Domme opmerkingen, heel triestig"

Sep Vanmarcke is vaak vol bewondering voor de renners in de Tour. Thierry Gouvenou hoeft dan weer niet op mooie woorden te rekenen.

Vanmarcke geeft als analist dagelijks zijn mening in Café Koers, de podcast van Het Nieuwsblad die voor de gelegenheid is omgedoopt tot Café Tour. De voormalige prof staat stil bij de dynamiek van de sprintersritten van het voorbije weekend. Eerst kregen we een wandeletappe, een dag later de gekke aanval van Van der Poel en Rickaert.

Die is er volgens Vanmarcke zeker niet gekomen door de uitlatingen van Gouvenou, die het gebrek aan animo in de rit van zaterdag op de korrel had genomen. Er viel in afwachting van de sprint die dag amper iets te beleven. De Fransman beweerde dat het aantal sprintersritten verminderd moest worden als het peloton zo bleef koersen.

Vanmarcke vindt dat Gouvenou beter moet weten

"Die domme opmerkingen van iemand die beter zou moeten weten leiden er niet toe dat renners zoiets doen. Ik vind wat Gouvenou zegt eigenlijk heel triestig", is Vanmarcke kritisch voor de parcoursbouwer. "Hij is zelf renner geweest. Hij heeft ook ondervonden hoe lastig het soms is en hoe blij je bent om in een vlakke etappe eens te herstellen."

De massasprint heeft voor Vanmarcke sowieso een grote waarde. "Uiteindelijk zien we heel graag die sprints. Dan krijg je nog adrenaline in een tijdsspanne van één minuut, in vergelijking met langdradige etappes in de bergen. Die zijn heel belangrijk voor het klassement, maar daar zie je langzaamaan het verschil tot stand komen."

Vanmarcke apprecieert de adrenaline van de sprint

Dat ligt in de vlakke etappes natuurlijk heel anders. "In deze eindsprint zie je het pas de laatste meters. Dat levert adrenaline op en dan moet je aanvaarden dat er een rustige aanloop is", is de boodschap van Vanmarcke.