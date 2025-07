Sterke man van Red Bull spreekt klare taal over wat nodig is om Remco Evenepoel weg te halen bij Soudal Quick-Step

Volgens de laatste geruchten zou Remco Evenepoel op weg zijn naar Red Bull. De sterke man van Red Bull-BORA-hansgrohe heeft zich voor het eerst over de vernieuwde geruchten uitgesproken.

Dat doet Ralph Denk in Inside Red Bull-BORA-hansgrohe, de podcast van die gelijknamige wielerploeg. "Ja, het is geen geheim dat Remco Evenepoel een geweldige renner is. Hij is een dubbel olympisch kampioen en voormalig wereldkampioen. Alle achttien teammanagers uit de WorldTour zijn dol op hem en willen hem in hun team."

Het is dus niet zo dat Denk de belangstelling in Evenepoel ontkend. De Duitse teammanager kaart uiteraard ook wel de contractsituatie van Remco Evenepoel aan. "Hij heeft een lopend contract bij zijn huidige ploeg. Hij zou moeten overeenkomen met zijn ploeg als hij wil vertrekken. Daar moet hij een oplossing voor vinden", aldus Denk.

Bal in het kamp van Evenepoel

De bal wordt dus in het kamp van Evenepoel gelegd. Hij moet een akkoord vinden om weg te kunnen bij Soudal Quick-Step, het is niet zo dat Red Bull staat te springen om hem weg te kopen. "Zolang die oplossing er niet is, moeten wij niet tussenkomen." Denk zet de deur op een kier voor een overstap, maar Red Bull wil zich ook niet verbranden.

Het verbaast hem niet helemaal dat er zo'n hardnekkige geruchten zijn die Red Bull-BORA-hansgrohe aan Evenepoel linken. "In het peloton denken ze dat we veel geld hebben, omdat Red Bull ons sponsort. Ze denken dat we het salaris van Remco kunnen betalen. Ja, misschien is dat wel mogelijk", laat Denk toch wat in zijn kaarten kijken.

Red Bull komt voorlopig niet tussen

"Eerst moet Remco tot een oplossing komen met zijn huidige ploeg als hij een transfer wil realiseren", herhaalt Denk. "Dan kunnen wij ingrijpen." Remco Evenepoel en zijn entourage lijken nu diegenen die aan zet zijn in dit verhaal.