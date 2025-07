Wout van Aert deelt mening over Van der Poel en Rickaert, haalt zijn gram na kritiek en pronkt met gloednieuw record

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft wel een mening over een aantal dingen te verkondigen. Het record waar hij mee kan pronken, zal hem ook wel deugd doen.

Wout van Aert heeft zonder er veel woorden voor te moeten gebruiken via zijn Instagram Stories duidelijke standpunten ingenomen over enkele zaken. Ten eerste ging het over het nummer dat Mathieu van der Poel en Jonas Rickaert in de negende etappe opvoerden. Van Aert deelde de 'appreciation post' van Sporza voor VDP en Rickaert.

Van Aert schreef erbij: "Chapeau". Volgens hem mochten ze 's avonds wel een glas drinken, ook al had het geen ritzege opgeleverd. Ook Van Aert was onder de indruk van de inspanningen die het duo van Alpecin-Deceuninck leverde. Zelf had Van Aert zondag zijn grootste inspanning geleverd door een kloof met een waaier te dichten.

Van Aert geeft commentator lik op stuk

Daar gaat het volgende 'verhaal' over. Van Aert deelt een fragment van Eurosport, met een emoji die lijkt aan te geven dat hij de commentaar een stuk minder kon waarderen. "Het is niet te geloven dat Van Aert er nu af ligt", zegt commentator Jan Hermsen. Vervolgens knalt Van Aert in één ruk naar die eerste waaier toe. Zo heeft hij toch zijn gram gehaald.

Die laatste inspanning zal zeker ook bijgedragen hebben aan het nieuwe record waar Van Aert mee kan pronken. Strava heeft zijn snelste 100 mijl ooit geregistreerd. Van Aert deed er 3 uur, 10 minuten en 37 seconden over om ruim 160 kilometer af te leggen. Dat is goed voor een gemiddelde snelheid van 50,7 kilometer per uur.

Van Aert nog op zoek naar ritzege

Van Aert weet tegelijkertijd ook dat het nog een tikkeltje harder moet om in de Tour de France van 2025 een ritzege te behalen. Dat zegt veel over het ongelooflijke hoge niveau dat de renners in deze Tour demonstreren.