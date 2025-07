Evenepoel valt voor het eerst aan in de Tour: ploegleider Lodewyck spreekt straffe taal

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voor het eerst in de Tour de France viel Remco Evenepoel bergop aan. Zijn ploegleider Klaas Lodewyck ziet dat als een goed signaal voor de komende dagen.

Op de Mûr-de-Bretagne kwam Remco Evenepoel al eens op kop, maar echt aanvallen deed hij toen niet. Door de sterke tegenwind was dat toen niet verstandig geweest en Evenepoel hield zich dan ook in.

Dat deed hij maandag niet op de slotklim naar Le Mont-Dore Puy de Sancy. Evenepoel versnelde bergop, maar kreeg al snel gele trui Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard op zijn wiel. En hij liep ook op een counter.

"We hadden eerst in gedachten om iets vroeger te proberen", verklapte ploegleider Klaas Lodewyck bij Het Nieuwsblad. Ook ploegmaat Valentin Paret-Peintre, die in de vroege vlucht zat, bevestigde dat plan.

Waarom viel Evenepoel bergop aan?

Net als op de Mûr-de-Bretagne stond er echter een stevige tegenwind, waardoor Evenepoel pas op de laatste beklimming aanviel. "Het feit dat hij probeerde, is omdat hij voelde dat er nog stamp op zat. Anders had hij wel rustig blijven zitten om niets uit te lokken."

Het moet Evenepoel vertrouwen geven voor de tweede helft van de Tour, waarin er nog heel veel moet geklommen worden. In de sprint verloor Evenepoel wel opnieuw enkele seconden, maar die zijn volgens Lodewyck verwaarloosbaar.