Ex-renster Puck Moonen slachtoffer van zinloos geweld: "Ze zullen niet gestraft worden"

Tijdens een fietstocht in Nederland is ex-profrenster Puck Moonen het slachtoffer geworden van zinloos geweld. Ze kwam er zonder verwondingen vanaf, maar is wel geschrokken.

Puck Moonen was aan fietsen in het Nederlandse dorp Opheusden in de provincie Gelderland toen ze belaagd werd door jongeren in een bestelwagen. De Nederlandse deed haar verhaal op Instagram Stories.

"Ze probeerden me doelbewust te verwonden, zonder enige reden. Ik heb meteen de politie gebeld. Het waren een stel jongeren die ‘fietsers haten’. Ze reden voorbij met een open portier en probeerden me te slaan met een stuk hout."

Daders zullen niet gestraft worden

"Kort na het incident werden de jongeren gevonden door de politie, maar ze zullen niet gestraft worden", schreef Moonen nog. "Maar hoe dan ook, het leven gaat door. Klootzakken zullen klootzakken blijven."

"Het enige wat je kan doen is het maximale halen uit de tijd die je hebt. De rit was kort, onderbroken, stressvol, maar toch een rit en het voelde zo goed voor mijn pijnlijke benen. Vreugde is overal te vinden."

Moonen was tussen 2017 en 2019 profrenster bij Lotto, maar kon nooit potten breken. Sporadisch neemt Moonen nog deel aan wedstrijden, al is ze tegenwoordig vooral influencer. Eind mei werd de Nederlandse in de Ronde van Aalten nog negende.