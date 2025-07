Glaasje champagne na een ritzege? Tim Merlier doet boekje open over alcoholgebruik in de Tour

Soudal Quick-Step mocht al drie keer zegevieren in de Tour de France. Tim Merlier won twee etappes, Remco Evenepoel één. Hoort daar dan ook een glaasje champagne bij?

Renners die bier of wijn drinken tijdens het avondmaal in de Tour de France, dat is al een tijdje voorbij. Voeding speelt de afgelopen jaren een steeds grotere rol in de zoektocht naar marginal gains en daar hoort alcohol natuurlijk niet bij.

Toch wordt er tijdens de Tour nog alcohol gedronken door renners, vaak tijdens het vieren van een overwinning. Ook bij Soudal Quick-Step, dat dus al drie keer mocht zegevieren in de eerste tien ritten van de Tour.

Merlier drinkt één glaasje, Evenepoel nooit

"Ik heb toch elke keer mijn glas leeggedronken", zegt Tim Merlier bij Het Nieuwsblad. "Het zijn echt wel kleine glaasjes bij ons en ik vind dat een mooie traditie." Bij Soudal Quick-Step hebben ze er ook geen probleem mee.

Volgens nutritioniste Karolien Rector klinkt iedereen wel met het glas champagne voor het groepsgevoel, maar drinken niet alle renners hun glas leeg. Zo drinkt Remco Evenepoel al zijn hele leven geen alcohol.

Het gebruik van alcohol tijdens de Tour moet wel beperkt blijven. Want de slaapkwaliteit gaat ervan achteruit, het herstel is minder goed, het is vochtafdrijvend en ook voor de spierherstel en -opbouw is alcohol nadelig.