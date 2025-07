Hij verstopt zich niet: Remco Evenepoel geeft eerlijk toe wat zijn zwakke punt is in de Tour

Op de eerste rustdag van de Tour de France staat Remco Evenepoel derde in het klassement. De olympische kampioen weet echter ook wat zijn zwakke punt is.

De Tour is bijna halfweg en Remco Evenepoel heeft een achterstand van exact één minuut op Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard staat nog altijd 17 seconden achter hem. Maandag verloor Evenepoel opnieuw enkele seconden.

Zoals al vaker in de Tour, onder meer op Mûr-de-Bretagne, had Evenepoel geen eindschot meer in de benen. Daardoor verloor hij sinds de tijdrit al 17 seconden extra op Tadej Pogacar. En Evenepoel beseft dat ook.

"Mijn laatste honderden meters zijn wat minder dan andere jaren. Die laatste punch mis ik", citeert Het Nieuwsblad de olympische kampioen. "Ik heb geprobeerd in de beste vorm hier te zijn. We zullen zien hoe het gaat in het hooggebergte. Maar je zag de afgelopen dagen wel dat die punch wat minder is."

Evenepoel hoopvol voor hooggebergte in de Tour

Evenepoel verloor in de eerste etappe ook meteen 39 seconden op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. "Door de gemiste waaier is mijn voorsprong op de anderen ook wat kleiner. Het is zuur dat we toen niet echt wakker waren".

Maar Evenepoel blijft wel nog altijd hoopvol. "De strijd voor het klassement begint binnen twee dagen." De aankomst ligt dan op Hautacam (13,5 km aan 7,9%), een dag later is er een klimtijdrit op Peyragudes (8,1 km aan 7,6%) en zaterdag moet het peloton naar Luchon-Superbagnères (12,6 km aan 7,5%).