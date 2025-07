Jasper Philipsen onthult wat hij zei tegen Bryan Coquard: "Zou zoiets normaal nooit zeggen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Iets meer dan een week geleden kwam er abrupt een einde aan het sprookje van Jasper Philipsen in de Tour de France met een zware valpartij. En die val zag Philipsen zelfs aankomen.

Met ritwinst in de eerste etappe en daarbovenop de gele trui kon de Tour de France niet beter beginnen voor Jasper Philipsen. Hij had na twee etappes ook al een mooie voorsprong in het puntenklassement.

In de derde etappe liep het echter mis. Bij een tussensprint kon Philipsen een zwieper van Bryan Coquard niet meer ontwijken en hij knalde aan hoge snelheid tegen de grond. Hij brak zijn sleutelbeen en een rib en moest opgeven.

Wat zei Philipsen tegen Coquard net voor zijn val?

Philipsen voelde dat er iets zou gebeuren. "Twee kilometer ervoor zei ik nog tegen Bryan Coquard: 'We gaan geen risico's nemen, hé.' Hij antwoordde dat hij gewoon ging volgen. Normaal gezien zou ik zoiets nooit zeggen", zegt Philipsen bij Sporza.

Toch neemt Philipsen Coquard niets kwalijk, hij vindt dat het een koersincident was waar de Fransman geen schuld aan treft. Coquard stuurde Philipsen ook al een bericht en dat apprecieerde Philipsen ook.

"Ik heb hem laten weten dat hij er niets aan kon doen. Hij schoot uit zijn klikpedaal en maakte een beweging die ik niet meer kon ontwijken", besluit Philipsen nog.