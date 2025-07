Komt hij dit jaar nog in actie? Jasper Philipsen heeft geen goed nieuws na opgave in de Tour

Jasper Philipsen moest na een zware valpartij de Tour de France verlaten. Het was al zijn tweede zware valpartij van het seizoen, de vraag is of hij zich nog derde keer kan opladen.

In de Tour de France leek Jasper Philipsen net op tijd weer in topvorm te zijn. Hij won de eerste etappe, pakte de gele trui en sloeg ook meteen een kloof in het puntenklassement. Bij de tussensprint ging het in de derde etappe stevig mis.

Philipsen brak bij een val zijn sleutelbeen en een rib en moest de Tour verlaten. In maart was Philipsen ook al zwaar gevallen in de slotkilometer van Nokere Koerse, waardoor hij het het hele voorjaar niet op topniveau was.

Komt Philipsen dit jaar nog in actie?

Vandaag zal Philipsen, een week na zijn zware val, een eerste keer weer trainen op de rollen. Het is echter wel afwachten of Philipsen dit jaar nog in actie zal komen. Want het zal moeilijk zijn om zich nog eens op te laden.

"Mijn grote doelen voor dit jaar zijn achter de rug. Misschien haal ik de Vuelta, maar daar hebben we nog niet over gesproken. Ik weet niet of dat haalbaar is", zegt hij bij Sporza. Ook de Bretagne Classic (31 augustus) en Parijs-Tours (12 oktober) kunnen nog doelen worden.

"De wedstrijden die eraan komen zijn niet van het niveau dat er al geweest is. Het is moeilijk om mij daar fysiek en mentaal op voor te bereiden. Het is lastig om telkens vanaf nul te herbeginnen."