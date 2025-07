Na alle ellende: Sven Nys komt eindelijk met goed nieuws over zijn zoon Thibau

In de tiende rit van de Tour de France lijkt er toch eindelijk beterschap te komen bij Thibau Nys. Volgens vader Sven Nys loopt het eindelijk wat soepeler bij zijn zoon.

Door ziekte in de week voor het Belgisch kampioenschap en een valpartij in de eerste etappe van de Tour kon Thibau Nys voorlopig nog niet uitblinken. Hij moest alle kansen die hij zag op ritwinst aan zich voorbij laten gaan in de eerste week.

In de tiende etappe was er eindelijk beterschap te zien bij Nys. "Ik was gelukkig toen ik hem over de finish zag komen", vertelt Sven Nys in Vive le Vélo. "Het was nog met een sprongetje en hij lachte. En dat is de eerste keer dat ik hem zo over de finish zie komen deze Tour."



"Hij heeft zich vandaag opgeofferd voor de groene trui en Edward Theuns, die het moeilijk had met zijn zitvlakproblemen. Na de finish vertelde hij dat Thibau hem gered had." En dat is belangrijk net voor de rustdag.

Kan Nys de Tour uitrijden?

De knop is nu wel volledig omgedraaid bij Nys, hij heeft zijn eigen ambities laten varen en rijdt nu volledig in dienst van zijn ploegmaats bij Lidl-Trek. De Tour uitrijden lijkt nu weer een optie te zijn voor Nys.

"Daar zal hij een betere renner door worden", zegt Nys bij Sporza Tour. "Uiteindelijk zit hij nog in de Tour, ook al is het niet met de ambitie die hij had, maar het is een leerproces en hij gaat hier sterker uitkomen."