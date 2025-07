Na alweer een nieuwe heupoperatie: vrouw van Eddy Merckx onthult wat grote probleem was

Eddy Merckx heeft afgelopen vrijdag opnieuw een operatie moeten ondergaan aan zijn heup. Voor de Kannibaal is het al de derde prothese die hij krijgt in iets meer dan een half jaar tijd.

In december vorig jaar kwam Eddy Merckx ten val met de fiets en daarbij brak hij zijn heup. De vijfvoudige Tourwinnaar kreeg een titanium prothese, maar had in de weken daarna nog te veel last en herstelde maar niet.

Merckx ging nog eens onder het mes en kreeg een gecementeerde prothese. De afgelopen weken bleef Merckx echter last hebben en werd hij al twee keer opgenomen in het ziekenhuis. Vrijdag kreeg hij bij een nieuwe operatie alweer een nieuwe prothese.

"Eddy stelt het wel, liet hij me weten. Een geruststelling. Hij kan nu volop aan zijn herstel beginnen, maar zal wel nog een tijdje, zo'n veertien dagen, in het ziekenhuis moeten verblijven", reageerde Roger De Vlaeminck bij Het Nieuwsblad.

Infectie op heup van Merckx

Volgens zijn vrouw Claudine is Merckx vrijdag geopereerd, zal hij een week moeten herstellen en zal hij dan een definitieve prothese krijgen. "Het probleem is dat er een infectie op de heup zat", stelt ze.

Het gemoed van Merckx blijft echter wel goed, al zakte dat maandag wel wat toen hij hoorde dat hij nog even in het ziekenhuis zal moeten blijven en ook thuis nog lang zal moeten revalideren. De hoop op een volledig herstel blijft wel aanwezig.