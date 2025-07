Slaap is bijzonder belangrijk in de Tour: Wout van Aert verklapt zijn geheimen

Voor renners in de Tour de France is slaap een van de belangrijkste manieren om te recupereren. Wout van Aert slaagt daar altijd wonderwel in.

De eerste rustdag is welgekomen voor de renners in de Tour de France na tien dagen op rij koersen. Maar voor hen staat elke dag in het teken van zo goed mogelijk recupereren voor de volgende rit.

En dat gebeurt voornamelijk in bed. Voor Wout van Aert is een goede nacht als hij tussen de acht en de negen uur kan slapen. Al is dat in de Tour dat niet makkelijk voor de renners door elke dag verschillende hotels met en er elke dag start, aankomst en avondmaal is op een ander uur.

"De dagen duren ook zo lang dat het vaak al 22 uur is wanneer je klaar bent met de transfer, massage en avondmaal. Pas dan kan je een beetje tot rust komen", zegt Van Aert bij HLN. En dan is elk hotel ook nog eens verschillend.

Wat is het slaapgeheim van Wout van Aert?

Gordijnen, aanwezigheid van airco of lawaai in het hotel. Het zijn allemaal factoren om rekening mee te houden. Van Aert heeft wel het geluk dat hij een goede slaper is. Als hij moe is, valt hij vrijwel over meteen in slaap.

Van Aert probeert zich wel altijd aan één regel te houden tijdens de Tour. "Ik probeer altijd voor 23h te slapen. Onze eigen matrassen en beddengoed/kussen maken het ook een stuk makkelijker om goed te kunnen slapen."