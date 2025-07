Soudal Quick-Step slaat stevige slag op de transfermarkt en troeft INEOS en Decathlon af

De echte transfers mogen in het wielrennen pas op 1 augustus worden aangekondigd. Soudal Quick-Step kon op de eerste rustdag wel een belangrijke contractverlenging aankondigen.

Over de toekomst van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step is nog geen duidelijkheid, maar The Wolfpack heeft wel het contract verlengd van Ilan Van Wilder (25). De klimmer ligt nu tot eind 2028 vast bij Soudal Quick-Step.

Eind 2021 maakte Van Wilder de overstap van Team DSM naar Soudal Quick-Step. In 2023 kende Van Wilder zijn topseizoen met een ritzege en eindzege in de Ronde van Duitsland en winst in Tre Valli Varesine.

Van Wilder was einde contract bij Soudal Quick-Step en kon rekenen op interesse van INEOS Grenadiers en Decathlon-AG2R. Die aanbiedingen sloeg hij dus af en hij zette zijn handtekening onder een nieuw contract bij Soudal Quick-Step.

Wat overtuigde Van Wilder om bij Soudal Quick-Step te blijven?

"Het is een geweldige ploeg om voor te rijden, ik voel me hier fantastisch. Een van mijn levensfilosofieën is: als je je goed voelt op een plek, waarom zou je dan veranderen? Ik wil me blijven ontwikkelen, ik ben ervan overtuigd dat ik nog stappen kan zetten."

Ook CEO Jurgen Foré is blij dat Van Wilder aan boord blijft. "Hij is een solide renner, met de juiste mentaliteit en benadering van de sport. Dat zie je terug in zijn resultaten en in het werk dat hij voor het team verzet. Hij kan uitblinken in etappewedstrijden, maar ook in eendagskoersen en tijdritten, wat hem een veelzijdige renner maakt."