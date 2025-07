Tadej Pogacar is het grondig beu en geeft organisatie van de Tour veeg uit de pan

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met twee ritzeges en al een voorsprong van meer dan een minuut op Jonas Vingegaard is Tadej Pogacar uitstekend aan de Tour de France begonnen. Toch stoort er de wereldkampioen iets dit jaar.

Voor Tadej Pogacar lijkt alles volgens plan te verlopen in de Tour. De wereldkampioen stoort zich wel aan de tactiek van Visma-Lease a Bike, maar hij is nog geen enkele keer in de problemen gekomen.

De Sloveen stoort zich echter ook aan de vele verplaatsingen tijdens de Tour. "Ik word oud van deze Tour, want ik heb geen tijd om me te scheren, we moeten zoveel reizen", zei Pogacar bij Cyclingnews toen hem gevraagd werd waarom hij plots een baard liet staan.

"We moesten voor de start twee uur in de bus zitten en drie uur na de finish", zei Pogacar na de tiende etappe. "Misschien moet ik mijn hele toilettas de komende dagen gewoon meenemen op de bus", voegde de wereldkampioen er nog aan toe.

Pogacar stond gele trui bewust af

Na de tiende etappe moesten de renners drie uur op de bus zitten richting hun hotel. Zo kwam Intermarché-Wanty pas om 23u15 aan in de buurt van Toulouse, waar woensdag de start en aankomst ligt van de elfde etappe.

Om zichzelf wat extra rust te gunnen, stond Pogacar ook zijn gele trui af aan Ben Healy. "Het is goed dat ik het geel niet heb op de rustdag. Ik ben heel blij dat ik niet met de pers hoef te praten", zei hij bij La Gazzetta dello Sport. Zijn ploeg organiseerde ook geen persconferentie op de rustdag.