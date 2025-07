Thibau Nys is streng voor zichzelf na teleurstellende eerste week van de Tour de France

Thibau Nys heeft in zijn eerste Tour de France nog geen potten kunnen breken in de eerste tien dagen. Zelf had Nys er ook meer van verwacht.

Door ziekte in de week voor het Belgisch kampioenschap en een valpartij in de eerste etappe is het nog niet de Tour geworden van Thibau Nys. Hij eindigde nog in geen enkele etappe in de top vijftig.

Maandag was er in de tiende etappe volgens vader Sven Nys wel voor het eerst sprake van beterschap bij zijn zoon. Hij bleef bij Edward Theuns en hielp hem om de eerste rustdag te bereiken in de Tour.

"Ik hoop er vandaag wat door te komen en ik hoop dat ik dan in stijgende lijn kan gaan", zei Nys tijdens de rustdag bij VTM Nieuws. "Het is wel even goed om het lichaam wat te laten resetten en heel even wat te ontspannen."

Nys blikt terug op eerste tien dagen van de Tour

Nys had wel wat etappes aangekruist in de eerste week van de Tour, zoals Mûr-de-Bretagne, maar hij kon geen enkele keer meespelen voor de ritzege. Voor de jonge Nys is dat natuurlijk wel even slikken.

"Er is wel wat teleurstelling natuurlijk, ik had er wel meer van verwacht. Maar het is wat het is, je kan er niets aan veranderen." Volgens Nys heeft een samenloop van omstandigheden ervoor gezorgd dat hij niet het beste uit zichzelf kan halen. "En dat is heel jammer."