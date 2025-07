Wordt de Tour deze week al beslist? Tadej Pogacar waarschuwt Visma-Lease a Bike

Tadej Pogacar stond net voor de eerste rustdag zijn gele trui af aan Ben Healy. De Sloveen kijkt uit naar de tweede week van de Tour, waarin hij al grote verschillen verwacht.

Doordat Tadej Pogacar zijn gele trui doorgaf aan Ben Healy, was de wereldkampioen niet verplicht om met de pers te spreken op de rustdag. UAE Team Emirates-XRG deelde wel een gesprekje tussen Pogacar en de perschef van de ploeg.

"Ik had verwacht dat het een hectische start van de Tour zou zijn. Gelukkig hebben we die overleefd. Helaas Joao (Almeida) niet. Dat is de enige domper. Ik kan me niet voorstellen hoeveel pijn het moet doen om met een gebroken rib te rijden."

Pogacar kijkt uit naar drieluik in de Pyreneeën

Pogacar heeft nu een achterstand van 29 seconden op Ben Healy, maar de kans is groot dat de Sloveen donderdag al opnieuw in het geel staat, wanneer de aankomst ligt dan op Hautacam (13,5 km aan 7,9%).

"We zullen zien hoelang Healy het kan volhouden, maar hij heeft ook al wat energie verspild in de ontsnapping." Voor Pogacar komen er wel dagen aan om naar uit te kijken met vrijdag de klimtijdrit op Peyragudes (8,1 km aan 7,6%) en zaterdag aankomst op Luchon-Superbagnères (12,6 km aan 7,5%).

"Het worden drie leuke klimmersdagen. Deze week gaat al beslissend worden, denk ik. Er kunnen na deze week al grote verschillen zijn in het algemeen klassement", waarschuwt de Sloveen nog.