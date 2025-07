🎥 Nieuwe beelden tonen val van Tadej Pogacar, UAE onthult wat de gevolgen zijn

De favorieten voor het eindklassement deden niet mee voor de ritzege, maar toch was er veel nervositeit in de finale van de elfde etappe. Het regende aanvallen en daarbij liep het mis voor de wereldkampioen.

Pogacar leek te overleggen met zijn volgwagen, maar kwam op die manier in botsing met een kruisende Tobias Halland Johannessen. De wereldkampioen ging tegen de grond, maar stond wel snel recht.

De ketting van Pogacar lag er ook af, maar de wereldkampioen kon snel aan de achtervolging beginnen. Onder meer Evenepoel besliste om de benen stil te houden en zo kon Pogacar snel terugkeren.

De Sloveen zou geen blessures hebben overgehouden aan zijn valpartij. "Het is niets ernstigs", zegt ploegbaas Mauri Gianetti bij NOS. "Hij is boos hoe de val gebeurde, maar hij zegt dat hij oké is."

Dat de andere favorieten de benen stil hielden, apprecieerde Gianetti ook. "Het peloton wachtte. Dat was een geweldig teken van respect. Cchapeau aan iedereen die vooran zat", besloot de Zwitser nog.

Pogacar's crash seen from the helicopter. Johannessen tried to follow a move and cut his way. He was at fault and will probably get a yellow card for this but I'm sure Pogacar wouldn't have crashed if he was not talking on radio.#TDF2025 pic.twitter.com/pKL9zd4bsR