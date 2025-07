🎥 Wat een etappe: Abrahamsen schrijft geschiedenis, Van der Poel grijpt ernaast en Pogacar komt ten val

De rustdag deed de renners duidelijk deugd, want rond Toulouse werd er opnieuw bijzonder stevig doorgereden. Er werd alweer meer dan 50 km/u gereden in het eerste uur, met heel wat aanvallen.

Abrahamsen, Schmid en Ballerini waren de eerste aanvallers en kregen het gezelschap van Wright en Burgaudeau. Achter hen was onder meer Wout van Aert bijzonder bedrijvig, met onder meer Vingegaard die plots de oversteek maakte.

En dan moesten ook Pogacar en Evenepoel uit hun pijp komen. Alles kwam weer samen, maar Van Aert reed nog eens weg met Van der Poel, De Lie, Laurence en Simmons. Zij moesten zo'n twee minuten dichtrijden op de kopgroep.

Dat ging bijzonder moeizaam, de groep met Van Aert en Van der Poel kwam tot op zo'n twintig seconden. Simons ging alleen op zoek naar Abrahamsen en Schmid, Van der Poel en Van Aert leken vooral naar elkaar te kijken.

Op de Côte de Pech David (800m aan 12,9%), op 8 kilometer van de streep, ging Van der Poel alleen op zoek naar de twee leiders. Hij kwam boven op 27 seconden, Van Aert volgde op zo'n 10 seconden. In het peloton viel Vingegaard nog even aan, maar Pogacar en Evenepoel reageerden.

In de afdaling kwam Pogacar nog ten val nadat hij het wiel aantikte van Johannessen, maar de rest van de favorieten besloten meteen om de benen stil te houden en Pogacar te laten terugkeren. Vooraan streden Abrahamsen en Schmid voor de ritzege.

Van der Poel kwam nog bijzonder dicht, maar strandde op de derde plaats. Schmid begon aan de sprint, maar Abrahamsen ging op en over hem. De Noor bezorgde zo zijn ploeg Uno-X Mobility zijn eerste ritzege ooit in de Tour.

