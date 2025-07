Dirk De Wolf vreest voor Wout van Aert: "Zonde"

Met een tweede plaats in de achtste etappe verraste Wout van Aert iedereen. In de elfde etappe krijgt hij in de tweede week nog één kans om voor ritwinst te gaan.

Wout van Aert had voor de Tour de France gezegd dat hij zich niet zou mengen in de massasprints. De verbazing was dan ook groot toen Van Aert in de achtste etappe naar Laval plots naar de tweede plaats sprintte.

In de elfde etappe lijkt Van Aert nog een kans te krijgen. In de laatste 40 kilometer liggen vier beklimmingen, met op 8 kilometer van de streep de Côte de Pech David (800 meter aan 12,4% gemiddeld).

Van Aert zal zich moeten opofferen voor Vingegaard

Dirk De Wolf vindt dat Van Aert zijn kans moet grijpen in Toulouse. "Het zal voor hem in zo’n rit moeten gebeuren", zegt De Wolf bij Het Nieuwsblad. "Voor de rest zal het veel werkendag zijn voor Vingegaard – wat ik voor een renner van het niveau Wout zonde blijf vinden."

De twaalfde, dertiende en veertiende etappe zijn allemaal etappes met een aankomst bergop, al is de dertiende etappe wel een klimtijdrit. En daarin zal Van Aert in tegenstelling tot in 2021 er in een ontsnapping niet bovenuit steken.

"Vanuit een ontsnapping in het middelgebergte zie ik het ook niet meer gebeuren, want dan gaan de kalibers Ben Healy of Michael Woods mee", zegt De Wolf nog. Het zal dus moeten gebeuren in Toulouse voor Van Aert.