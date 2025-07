Eden Hazard waagt zich aan voorspelling: "Of Remco Evenepoel de Tour kan winnen?"

Opvallende gast op bezoek in de Tour de France: ex-voetballer Eden Hazard. Voor de elfde etappe had hij een korte ontmoeting met Remco Evenepoel.

Jan Vertonghen bracht Remco Evenepoel twee jaar geleden al een bezoekje in de Giro, nu kwam Eden Hazard langs. Voor de voormalige kapitein van de Rode Duivels was het de eerste ontmoeting met Evenepoel.

Hazard is net als veel voetballers fan van de koers. "Ik was al als kind in de Tour. Toen supporterde ik voor Lance Armstrong", zei hij bij Sporza. Voor de Tour nestelt Hazard zich, zoals veel Belgen, drie weken in de zetel.

Voor de start van de elfde etappe in Toulouse sprak Hazard ook even met Remco Evenepoel. Ze spraken elkaar al enkele keren op sociale media, maar nu dus voor het eerst in levende lijve.

Hazard twijfelt of Evenepoel de Tour kan winnen

"Ik bewonder hem, maar weet niet of dat omgekeerd ook zo is", vertelde Hazard. En hij hoopt natuurlijk ook dat Evenepoel net als vorig jaar het podium haalt. "Maar dat moet je eigenlijk aan hem vragen."

Of Evenepoel de Tour kan winnen, daar twijfelt Hazard wel over. "Dat wordt niet gemakkelijk, want Tadej Pogacar rijdt hier mee, hé. Maar je weet nooit. Dat is zoals in het voetbal. Alles kan gebeuren."