Moet Tim Merlier de Tour noodgedwongen verlaten? "Veel renners hebben schrik"

De sprinters blijven in de tweede week van de Tour wellicht op hun honger zitten. Er staan wel bergetappes én een klimtijdrit op het programma.

Op papier lijkt de etappe van dinsdag, met start en aankomst in Toulouse er een voor de sprinters. De elfde etappe is 156,8 kilometer lang en er zijn 1567 hoogtemeters. Slechts vijf ritten in lijn hebben minder hoogtemeters.

In de finale liggen echter nog vier beklimmingen, de top van de Côte de Pech David (0.8 km aan 9.8%) ligt op amper zes kilometer van de streep. Volgens Tim Merlier wordt het voor de sprinters lastig voor de zege te kunnen sprinten.

Wordt tijdslimiet een probleem in klimtijdrit voor Merlier?

Daarna volgt een loodzwaar drieluik met donderdag aankomst op Hautacam (13,5 km aan 7,9%), vrijdag een klimtijdrit op Peyragudes (8,1 km aan 7,6%) en zaterdag aankomst op Luchon-Superbagnères (12,6 km aan 7,5%).

Tim Merlier vreest vooral de klimtijdrit van vrijdag, waarin de tijdslimiet halen een probleem kan worden. "Veel renners hebben schrik", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad. Want Pogacar, Vingegaard en Evenepoel zullen naar boven vliegen.

"Dan reken je in je hoofd uit wat je zelf moet halen. Ik kan alleen maar mijn best doen, hopelijk is dat genoeg om op tijd binnen te zijn." Met een verwachte eindtijd van 26 minuten en een tijdslimiet van 25% zouden de sprinters maximaal 6,5 minuut mogen verliezen.