Oliver Naesen schrok van Remco Evenepoel in de Tour: "Als ik dat zie..."

Vanaf donderdag zal de strijd tussen de klassementsrenners echt losbarsten met een eerst aankomst bergop. Er is veel geloof in Remco Evenepoel.

Pas in de twaalfde etappe van de Tour de France krijgen de renners voor het eerst een beklimming van eerste categorie en buiten categorie voorgeschoteld. Met Hautacam (13.5 km aan 7.9%) staat ook de eerste aankomst bergop op het programma.

Remco Evenepoel zal met een minuut achterstand op Tadej Pogacar en 17 seconden voorsprong op Jonas Vingegaard aan die eerste echte bergrit starten. Oliver Naesen, die ook de Tour rijdt, heeft vertrouwen in Evenepoel.

"Amai. Hoe die eruit ziet. Vlijmscherp gewoon", zegt Naesen bij Het Nieuwsblad. "Hoe hij praat ook. De voorbije dagen hebben we een paar keer naast elkaar gereden. In zijn hoofd zit het heel goed."

Komt Evenepoel beter tot zijn recht in de bergen?

In de eerste tien ritten van de Tour had Evenepoel wel wat problemen met zijn explosiviteit. Naesen denkt echter dat Evenepoel er wel zal staan in het hooggebergte, wat toch meer zijn terrein is.

"Als ik zie hoe scherp hij staat, gaat hij meer tot zijn recht komen in het hooggebergte dan op die ‘kleine nijperkes’ van de eerste week." Evenepoel moest toen telkens enkele seconden toestaan doordat hij wat explosiviteit mist.