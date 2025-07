Richard Plugge niet te spreken over Tourorganisatie: "Ze moeten zich schamen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Tour is bijna halfweg en dus kan er al een eerste balans worden opgemaakt. De organisatie van de Tour deed dat met een video op hun sociale media.

De Tour de France zorgt voor spektakel en opvallende momenten, maar er zijn natuurlijk ook altijd valpartijen. De zwaarste valpartij staat dit jaar op naam van Jasper Philipsen, die de Tour daardoor moest verlaten.

Volgens Richard Plugge, de ploegbaas van Visma-Lease a Bike worden valpartijen nog altijd te veel gebruikt als promotie voor de Tour. Dat is onder meer het geval in Netflix-docu Tour de France: Unchained en de video's die de organisatie op zijn sociale media zet.

Plugge spelt ASO de les

"Ik zou me echt schamen voor de valpartijen die er in mijn koers gebeuren, als ik een wedstrijd organiseerde", aldus Plugge bij Cyclingnews. "Ik zou het zo veel mogelijk proberen te verbergen. We zouden ons eigenlijk allemaal moeten schamen."

"Ik heb gesproken met ASO-directeur Yann Le Moenner en dat ging er hard aan toe. Ik geloof niet dat de ASO van deze valpartijen houdt. Alleen heb ik al een paar keer tegen de grote baas van de ASO gezegd: 'Waarom maak je promo-video's voor de grootste wedstrijd van het jaar om te laten zien hoe mooi de Tour is en steek je 10 crashes in zo'n video?'"

Wat mij betreft 'vier' je de koers niet door valpartijen te tonen. Je viert de koers door te laten zien hoe de grootste namen ter wereld het tegen elkaar opnemen op aankomsten zoals Mûr-de-Bretagne. Geen grote valpartijen in zo'n video's, alsjeblieft."