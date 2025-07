Roodhooft wordt "gek" door Van der Poel, maar vertelt ook andere kant van het verhaal

Voor Alpecin-Deceuninck was de eerste week van de Tour heel erg geslaagd met ritwinst van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. Vooral de Nederlander kleurde de eerste tien dagen van de Tour.

Ritwinst en gele trui voor Jasper Philipsen op dag één, ritwinst en gele trui voor Mathieu van der Poel op dag twee. De Tour van Alpecin-Deceuninck was in het eerste weekend al geslaagd. De val en opgave van Philipsen was wel een grote domper.

Van der Poel bleef zich wel tonen. Hij veroverde in rit zes opnieuw de gele trui met één seconde, in de negende rit reed Van der Poel zo'n 170 kilometer in de aanval met ploegmaat Jonas Rickaert.

"Het zijn allemaal ondernemingen waarvan je zegt dat het bijzonder is dat hij het kan, maar nog specialer dat hij het wil proberen. Ik denk dat wij als ploeg de Tour die eerste zeven à acht dagen hebben gekleurd", zegt ploegleider Christoph Roodhooft bij De Telegraaf.

Van der Poel doet alles doordacht

"Natuurlijk word je weleens gek, al weet je dat Mathieu nooit zomaar iets doet. Het is niet alleen spelen." Volgens Roodhooft denkt Van der Poel er echt wel over na als hij aan een onderneming begint zoals met Rickaert.

En Van der Poel merkt ook de kleinste details op. "Als iemand met een andere fiets rijdt, of qua materiaal. Dingen die in koers gebeuren, vallen hem meteen op en hij is tevens in staat om dan meteen te anticiperen. Echt, Mathieu ziet alles."