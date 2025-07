Thibau Nys doet boekje open over wat er mis loopt in de Tour: "Daar nijpt het schoentje"

Thibau Nys is niet zichzelf tijdens zijn eerste Tour de France. Hij kan niet diep gaan en daardoor heeft hij niet het gevoel dat hij al tien dagen gekoerst heeft.

Een valpartij op hoogtestage, ziekte en opgave in de Baloise Belgium Tour en een valpartij in de eerste etappe van de Tour lieten hun sporen na. Vooral van die laatste valpartij heeft Nys toch enkele dagen de gevolgen gedragen.

Zijn lichaam ging wat in shock, hield vocht op en voelde zwaar aan. Nys voelde zich in rit vier wel beter, maar na de tijdrit op dag vijf nam het goede gevoel weer af. "Etappe zes en zeven waren je reinste hel. Daarin kon ik werkelijk... niks", zegt Nys bij HLN.

Wat is er aan de hand met Thibau Nys in de Tour

Volgens Nys is het peloton in de Tour dan vijf procent sterker en hij zelf ook nog eens vijf procent slechter. En dat vertaalt zich in zijn waarden, die ondermaats zijn. "En daar nijpt het schoentje. Een mooi tempo aanhouden lukt, maar meer niet."

De blokkage in zijn lichaam verhindert Nys om in overdrive te gaan en diep in zijn reserves te tasten. Hij slaagt er niet in om in het rood te gaan, waardoor hij 's avonds op de massagetafel ligt met benen die nog goed zijn.

Voor Nys voelt het dan ook niet aan alsof hij al tien dagen op rij, wat hij nog nooit eerder deed, heeft gekoerst. Veel kan Nys er niet aan doen, behalve het accepteren. Daar heeft hij het moeilijk mee, maar het kan gewoon niet anders. En hopen dat er nog beterschap komt.