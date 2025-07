Van der Poel geeft vreemde uitleg na derde plaats, De Cauwer: "Een heel raar verhaal"

Mathieu van der Poel is er opnieuw niet in geslaagd om een tweede etappe in de Tour te winnen. De Nederlander kwam nadien wel met een opvallende uitleg.

De elfde etappe was er één met bijzonder veel aanvallen. Mathieu van der Poel belandde in een achtervolgende groep met onder meer Wout van Aert, zij moesten jacht maken op een kopgroep van vijf renners. Het duurde echter bijzonder lang vooraleer ze de vijf koplopers te pakken kregen. Op de laatste beklimming van de dag, de Côte de Pech David (800 meter aan 12,9%) ging Van der Poel alleen op zoek naar leiders Abrahamsen en Schmid. Van der Poel wist niet dat er twee koplopers waren Alleen wist de Nederlander niet dat de Noor en de Zwitser voorop reden. "Ik kreeg pas laat te horen dat er nog twee renners voorop waren", gaf Van der Poel een verrassende uitleg na zijn derde plaats bij Sporza. "Het is jammer."



De Nederlander dacht dan ook dat hij op kop lag. "Op een bepaald moment wel, ja. De radio hapert al de hele week." Van der Poel dacht dat de groep die hij inhaalde de kopgroep was, maar toen hij nog motoren voor zich zag, besefte hij dat er nog twee renners voor reden. José De Cauwer fronste de wenkbrauwen bij de uitleg van Van der Poel. "Ik kan me dat bijna niet voorstellen dat je dat niet weet. Je ziet die renners toch rijden. Het is een heel raar verhaal, dat in deze moderne tijden toch niet zou mogen."