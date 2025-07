Een complete verrijzenis! Versnelling van Wout van Aert onthult een veelzeggend feit in de Tour de France

Soms kan een zet van een bepaalde renner iets onthullen over een andere renner. Wout van Aert heeft Arnaud De Lie er niet af gekregen in de etappe van en naar Toulouse.

Inmiddels kan wel gesteld worden dat Arnaud De Lie helemaal terug is. Dat is straf, na een eerste deel van een seizoen dat volledig vierkant draaide. Een podiumplek in de Brussels Cycling Classic was al een kleine opsteker, maar dat is klein bier vergeleken met de Tour de France. Nu zit De Lie reeds aan drie topviernoteringen in vier etappes.

Hij regelde in Toulouse achter Mathieu van der Poel met overmacht de spurt voor de vierde plaats. Dat doet vermoeden dat de ritzege er echt wel in zat voor De Lie. "Uiteindelijk is het Mathieu die van hem wegrijdt, maar ook Wout heeft een versnelling geplaatst. Arnaud was in staat die te pareren", aldus Sven Vanthourenhout in Vive le Vélo.

De Lie dicht bij de ritzege

De ex-bondscoach zag hoe De Lie in staat was om mannen als Van Aert en Laurence te volgen. Dat wil toch één en ander zeggen. "Hij is heel dicht bij de ritzege geweest", besluit Vanthourenhout over De Lie. Bij Lotto zullen ze met tevredenheid naar de progressie bij De Lie kijken maar anderzijds zal het ergens aanvoelen als een gemiste kans.

De Lie is ook echt wel de man waar de Belgische ploeg het van moet hebben in deze Tour. Jenno Berckmoes kan al eens een mooie ereplaats neerzetten maar komt nog tekort om echt mee te doen voor de prijzen. Lennert Van Eetvelt ligt in de lappenmand en kan maar op halve kracht presteren op de afspraak waar hij zo naar had uitgekeken.

Plotselinge verrijzenis van De Lie

De complete en best wel plotselinge verrijzenis van De Lie is duidelijk het grote lichtpunt voor de Lotto-ploeg. Het is uitkijken of dat zich in het verdere verloop van de Tour de France nog uitbetaalt met een ritzege voor de De Stier van Lescheret.