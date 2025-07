Heftig: 'veroorzaker' van val Pogacar overladen met bedreigingen en haatberichten, wereldkampioen veroordeelt de 'shit'

Het kan al eens heftig worden in de Tour, zeker als wereldkampioen Tadej Pogacar ten val komt. Vooral Tobias Johannessen heeft dat ondervonden.

In volle finale van de elfde Touretappe kwam Pogacar ten val. Terwijl de andere renners in zijn groep naar rechts gingen, wenkte Pogacar naar links. Hij bleef zo haperen aan het achterwiel van Johannesen en ging onderuit. Online werd de Noor van Uno-X door sommigen aangeduid als de grote schuldige. Dat bleek uit een eigen tweet van hem.

"Ik vind het verschrikkelijk spijtig wat Tadej Pogacar overkomen is. Ik was een move aan het volgen en ik zie dat ik te dichtbij zat", slaat hij mea culpa. "Ik dacht dat iedereen naar rechts zou gaan, maar ik heb een fout gemaakt en wil opnieuw sorry zeggen. Ik hoop dat Pogacar zo in orde is als hij kan zijn na zo'n val. Ik zou het natuurlijk graag op een andere manier overdoen, maar dat kan niet."

💥 THE WORLD CHAMPION GOES DOWN 💥



Tadej Pogacar is caught up in a crash... but his GC rivals wait for him to catch up in a great show of sportsmanship 🤝👏 pic.twitter.com/byEbhY5R8Q — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 16, 2025

Johannessen omschrijft het als een klotegevoel, waarna hij ook wel een andere kwestie aanhaalt. "Ik zou niemand de bedreigingen toewensen die ik in mijn inbox krijg. Ik vind het enorm jammer, maar ik schrik ook van de haat van mensen. Dit is zeer eng." Heftig, want hoewel hij zich excuseerde leek hij op de beelden niet al te veel verkeerd te doen.

2/2

I would of course like to do it again and do it differently, but I can’t. That feels shit, but I would not wish anyone the amount of threats I get in my inbox. I am terrible sorry but also terrified of the hate from all the people. This feels very scary. — Tobias Johannessen (@TobiasJohannes1) July 16, 2025

Mooi is dat ze bij UAE een video hebben opgenomen om hem moed in te spreken. "Hey, makker", richt Pogacar zich rechtstreeks tot Johannessen. "Het gaat goed met mij, stress er niet over." De Sloveen doet een oproep aan alle mensen die hem online lastig vallen. "Stop met hem met 'shit' te overladen. Het was een koersincident."

Voor Pogacar kan de koers zonder enige heisa verder gezet worden. "Maar hou je aan je lijn, hé", grapt zijn ploegmaat Jhonatan Narváez. Waarop hij en Pogacar uitbarsten van het lachen. Op mentaal vlak zit het nog snor bij de wereldkampioen.