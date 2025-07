Hoe mooi om te horen: Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, krijgt een prachtig compliment

Vlak voorbij de helft van de Tour kunnen we zeggen dat Van der Poel een smaakmaker is. Roxanne zal daar ongetwijfeld ook blij mee zijn.

Mathieu van der Poel en zijn vriendin hebben zijn overwinning in Boulogne-sur-Mer samen kunnen vieren. De ontlading was groot, want in de weken voorafgaand aan de Tour heeft Van der Poel uiteraard specifiek naar die eerste dagen toegewerkt. Als dat zich uitbetaalt, komen daar emoties bij kijken. Daar hoorde ook een flinke zoen bij.

Voorlopig is het bij één ritzege gebleven, maar Van der Poel heeft zich sindsdien nog in meerdere etappes getoond. De Nederlander is zeker één van de meest strijdlustige renners in het Tour-peloton van 2025 en heeft ook vier dagen de gele trui gedragen. Als rennersvrouw moet dit ook Roxanne Bertels heel erg veel voldoening schenken.

Talpe vertelt over vriendschap met Van der Poel

Laat ons niet vergeten dat het zeker niet eenvoudig is om een partner te zijn van een profwielrenner die vaak weg van huis is. In Vive le Vélo doet acteur Louis Talpe uit de doeken hoe zijn vriendschap met Mathieu van der Poel tot stand gekomen is. Roxanne had Tiffany, de vrouw van Louis, leren kennen via Instagram en de rest is geschiedenis.

Dankzij die vriendschap weet ook hoeveel bijvoorbeeld het trainen in Spanje met Freddy Ovett Mathieu van der Poel geholpen heeft. Van der Poel heeft ook een huis in Spanje gekocht. Volgens Talpe stelt ook Roxanne alles in het werk om het Mathieu zo aangenaam mogelijk te maken, zodat die het meeste uit zijn carrière kan halen.

Mathieu en Roxanne een goed duo

"Roxanne doet enorm haar best", geeft Louis Talpe de vriendin van Van der Poel een mooi compliment. "Ze vormen een heel goed duo." Het is ook meer dan terecht dat iemand Roxanne op deze manier figuurlijk in de bloemetjes zet.