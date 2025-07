José De Cauwer krijgt er maar geen genoeg van: "Gaat Trine nu zeuren en zeggen: we hebben Wout van Aert gemist?"

José De Cauwer kan het interview van Trine Hansen aan het begin van deze Tour moeilijk loslaten. Het wordt geregeld nog eens opgerakeld.

Sinds het ophefmakende interview van de vrouw van Jonas Vingegaard wordt er geregeld naar haar verwezen tijdens de live-uitzendingen van de Tour de France. Ook nu komt haar visie op de koers weer naar boven, omdat daar ook reden toe is. Haar man zit immers in een geslagen postie na de demonstratie van Pogacar op Hautacam.

Door de tijdsverschillen in de eerste Pyreneeënrit is er sprake van een nieuwe realiteit in de Tour. Vingegaard staat als tweede in het klassement al op 3'31" van Pogacar. José De Cauwer stelde tijdens de VRT-uitzending van de twaalfde Tourrit een pertinente vraag: "Wat gaat Visma-Lease a Bike daar mee doen?" De Cauwer begint al te speculeren.

De Cauwer vraagt zich af wat Trine Hansen denkt

"Gaan ze blijven doortrekken en volharden, en doen wat ze tot nu toe hebben gedaan? Gaat Trine beginnen zeuren en zeggen: "Zie je wel. Simon Yates heeft twee dagen in de aanval gereden om zijn etappe te winnen. Die had moeten helpen. Moest Wout van Aert doen wat hij deed in een etappe als gisteren? We hebben hem gemist.""

Het is niet ondenkbaar dat mevrouw Vingegaard inderdaad deze opvatting zal koesteren. Het is dan nog maar de vraag of ze dat ook zal uiten. Sinds dat interview van ondertussen anderhalve week geleden houdt Trine Hansen de lippen op elkaar. Het is wellicht ook het beste om haar echtgenoot in alle rust zo goed mogelijk te laten presteren.

Pogacar deelt uppercut uit

Zelfs als Trine van zich zou laten horen, is het weinig waarschijnlijk dat de ploegleiders bij Visma-Lease a Bike luisteren. De kans is groot dat zij sowieso toch iets anders gaan bedenken. Het heeft weinig zin om hetzelfde te blijven doen als het je grote concurrent is die een uppercut uitdeelt.