Mathieu van der Poel legt beschamende problematiek uit het wielrennen bloot: dit is verklaring voor ouderwetse toestand

Het is voor de klimmers te hopen dat hun oortjes goed werken, want wat Mathieu van der Poel aankaartte na de elfde rit, is ergens wel beschamend. Hij wist even niet dat er nog renners voorop reden wegens niet goed werkende communicatie.

Anno 2025 zijn de allerkleinste details van belang in het wielrennen. Qua voeding worden er strikte schema's toegepast, op vlak van materiaal wordt niets aan het toeval overgelaten en zoeken alle teams naar dat kleine beetje verschil dat ze kunnen maken. De communicatie in de allergrootste koers laat het daarentegen echter afweten.

Aike Visbeek, ploegleider bij Intermarché-Wanty, legt in De Avondetappe uit wat het probleem is. "Langs de ene kant zijn er heel veel radiozenders, waardoor de signalen in de Tour de France al meer verstoord zijn. Een tweede punt is dat de renners heel veel water over hun helm gieten. Daardoor worden de microfoontjes en radio's nat."

Visbeek zet alles op een rijtje

Die dreigen dan minder goed te werken. Dan is het kijken naar andere opties. "Een renner heeft drie manieren om aan informatie te geraken. Dat kan via de radio, via de motor die tijdsverschillen doorgeeft op een bord en ten derde via de ploegleidersauto. Soms moet je als renner even de tijd maken om contact te maken met de ploegleider."

Voormalig wielrenner Stef Clement is streng voor de huidige situatie. "De radio functioneert nog even slecht als in 1996." Sep Vanmarcke laat eenzelfde geluid horen. "Ik zie nog hetzelfde radiootje dat vijf, tien of vijftien jaar geleden in mijn achterzak zat. Er is geen bedrijf dat topcommunicatie voor wielerploegen op de markt brengt."

Vanmarcke vindt het ouderwets

Vanmarcke spreekt van een 'ouderwets systeem'. Nochtans zou het voor de veiligheid van renners een groot verschil uitmaken als er behoorlijk gecommuniceerd kan worden. Wat als alle ploegen nu eens op tafel slaan? "De ploegen in het wielrennen zijn niet echt verenigd", vreest Aike Visbeek voor de zaak.