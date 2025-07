Opvallend: Mathieu van der Poel verliest een weddenschap, maar spoelt dat teleurstellende nieuws door met een kwinkslag

Het is niet alle dagen een feest Mathieu van der Poel te zijn. Hij verloor een weddenschap door het niet winnen van de elfde Tourrit.

Dat is dus meteen een dubbele klap die hij aan de aankomst in Toulouse moest incasseren. Natuurlijk zal de teleurstelling over het mislopen van een tweede ritzege wel het grootst geweest zijn. Een moment kort na de finish wijst er echter toch ook weer op hoe groot het relativeringsvermogen is bij renners als Mathieu van der Poel.

Vive le Vélo kon een onderonsje vastleggen tussen Van der Poel en acteur Louis Talpe, één van zijn goede vrienden. Ze gaan geregeld samen golfen. Bij een overwinning van Van der Poel in de elfde Touretappe zou Talpe zijn caddie spelen op een heuvelachtig golfterrein waar ze samen spelen. Deze Spaanse golfbaan telt in totaal 18 holes.

Van der Poel en Talpe praten over koers en golf

Bij wijze van compromis wilde Talpe dan nog wel 9 holes voor caddie spelen. Dat blijkt niet nodig. "Na de Tour speel ik alleen nog met de buggy", vertrouwt Van der Poel zijn vriend toe. Voor het overige ging het al snel weer over de koers en vertelde Van der Poel ook aan Talpe dat hij even niet wist dat er nog twee renners voorop waren.

Van der Poel toonde zich wel groots in de zogeheten nederlaag. "Die twee waren heel sterk en verdienden om voorop te blijven", zei hij over Abrahamsen en Schmid. Talpe probeerde Mathieu daarna te troosten met de gedachte dat een derde plek toch ook goed is voor het podium. Dat is in de Tour de France dan wel een virtueel podium.

Geen echt podium voor Van der Poel

"In de Tour mag ik als derde niet eens naar het podium", besluit Van der Poel vervolgens met een kwinkslag en een lach. Het mislopen van de ritzege, en het verlies van de weddenschap, leek zo alweer volledig doorgespoeld.