Sven Vanthourenhout verklaart aantal verrassende zaken en spreekt klare taal over Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Mathieu van der Poel en Wout van Aert speelden weer een opvallende rol. Sven Vanthourenhout doet er zijn zegje over.

Tussen de start en de aankomst in Toulouse eisten deze twee kleppers een hoofdrol op. Ze vormden een groep waar je van zou denken dat die altijd de aansluiting moest kunnen maken vooraan. Alleen gebeurde dat niet. In Vive le Vélo gingen ze op zoek naar een verklaring. Die moest dan komen van voormalig bondscoach Sven Vanthourenhout.

"Wout van aert en Mathieu van der poel die in dezelfde groep zitten: dat speelt wel", waarschuwt Vanthourenhout. "Met die twee in een groep van vijf, rijden de andere drie niet vol mee. Ik had het gevoel dat Laurence en Simmons niet altijd vol mee reden. Dat zorgt voor een beetje onenigheid." Terwijl dat net uit den boze is.

Verrassend verhaal van Van der Poel

"Je zou denken dat ze altijd bij dat eerste vijftal zouden geraken, maar dat was nooit het geval." Van der Poel kwam wel nog met een ferme demarrage op de laatste helling, maar hij kwam te laat om de twee koplopers nog terug te halen. Verrassend genoeg verklapte Van der Poel achteraf niet de hele tijd te weten dat er nog twee man voorop was.

"Je zit in die hectiek. Een aantal renners waaien terug en Simmons reed daar nog tussen. Als je dan boven komt op de klim, kan ik me voorstellen dat de situatie heel moeilijk in te schatten is", toont Vanthourenhout begrip. "Het is dan ook nog maar zeven à acht kilometer tot de aankomst. Als er dan niet heel snel communicatie komt..."

Vanthourenhout looft Van der Poel

Dan is enige verwarring logisch. Van der Poel won volgens Vanthourenhout ook niet vanwege een andere reden. "Hij had al niet zijn beste benen, die hij in de eerste week wel had, wat logisch is. Dat is ook relatief, want hij rijdt wel weg van de rest en komt nog heel dicht. Het is fantastisch wat hij aan het doen is in de Tour."