Tadej Pogacar brengt na machtsvertoning eerbetoon aan overleden renner uit ploeg van Axel Merck met emotionele woorden

Na zijn dominante machtsvertoning was Pogacar nog zo alert om de juiste dingen te zeggen. Wat Van Aert in 2022 deed, kwam aan bod. Emotioneel was dat Pogacar zijn ritzege opdroeg aan de overleden Samuele Privitera.

In zijn flashinterview deed Pogacar het verhaal van zijn geschiedenis met deze beklimming. "Sinds ik Hautacam voor het eerst verkende, weet ik dat het een supermooie klim is. Ik keek ernaar uit om die te beklimmen. In 2022 werd die dan opgenomen in het Tour-parcours. Ik ging met mijn hoofd door de muur om de gele trui te heroveren."

Dat lukte toen helemaal niet. "Jumbo-Visma was die dag te sterk. Ik was het bijna vergeten, maar iedereen bleef me zeggen dat het tijd was voor revanche. Aan de voet van de klim was het deze keer het omgekeerd. Deze keer reed een andere Belg vooraan: onze Tim Wellens." Zo maakte Pogacar de vergelijking met de rol van Van Aert drie jaar geleden.

Pogacar goed hersteld van valpartij

Het is ditmaal dus heel anders gelopen. "Ik ben superblij om te winnen op deze klim." Zeker na die crash van gisteren ziet de wereld er nu weer anders uit. "Je weet niet hoe een lichaam herstelt na een val, maar het was geen slechte val. Ik heb enkel last van mijn heup als ik acrobatie doe, maar fietsen ging prima", stelde Pogacar vast.

Hij uit ook zijn respect voor iedereen die er in de Tour het maximale probeert uit te halen. "Chapeau aan Ben Healy, hij heeft een grote spirit getoond om te proberen de gele trui te verdedigen. Uno-X strijdt voor een eigen klassement. Het was een harde dag voor iedereen. We hebben deze rit al lang aangekruist", waren ze bij UAE gebrand op de zege.

Pogacar denkt aan overleden renner

Pogacar had overigens ook het overlijden van Samuele Privitera, de renner uit de ploeg van Axel Merckx, meegekregen. "Ik draag deze rit op aan Samuele. Zijn overlijden was het eerste nieuws dat ik deze ochtend te lezen kreeg: het is heel triest. Ik heb er de laatste kilometer aan gedacht hoe sport ook tot leed kan leiden."