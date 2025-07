Terug naar de plek waar meesterlijke Van Aert ooit de Tour de France besliste: dit heeft Wout er nu over te zeggen

We gaan naar een plek die veel renners vervloeken maar Van Aert koestert. Hij heeft er ooit de Tour immers beslist.

De gretigheid bij Van Aert, de focus van Vingegaard en de vermoeidheid bij Pogacar: dit valt af te lezen van de gelaatsuitdrukkingen bij de eerste drie renners in de koers op 21 juli 2022. Vingegaard staat al iets meer dan twee minuten voor in het klassement. Pogacar moet dus toeslaan in de laatste bergrit, maar dat is buiten Van Aert gerekend.

Van Aert was mee in de ontsnapping gegaan en beleeft een superdag. Vingegaard en Pogacar komen bij hem aansluiten op Hautacam. Van Aert heeft de groene trui aan maar rijdt als een bergkoning naar boven. Hij legt zo'n hels tempo op dat Pogacar de rol moet lossen met nog iets meer dan 4 kilometer te gaan. Een huzarenstukje.

Van Aert spreekt van uitzonderlijke dag

Van Aert krijgt er zo'n vleugels van dat hij nog eens verdappert in dienst van Vingegaard. Een kleine kilometer verderop is Van Aert helemaal leeggereden, maar dat maakt niet uit: hij en niemand anders heeft Pogacar doen kraken. "Dat was een uitzonderlijke dag in mijn leven. Ik kijk graag terug naar die beelden", zegt Wout drie jaar later in HLN.

Eén ding is zeker: Tadej Pogacar zal die dag nooit vergeten. "Ik ook niet, want mijn benen hebben na die dag lang pijn gedaan." Nochtans won Van Aert twee dagen later nog de tijdrit naar Rocamadour. In elk geval was de Tour beslist, want Pogacar stond na Hautacam 3'26" achter op Vingegaard. Daar ging nog wat tijd af maar niet genoeg.

Opnieuw naar Hautacam

In de Tour de France van 2025 gaan we vandaag terug naar Hautacam, waar de eerste aankomst boven ligt in de nieuwe editie. Het is veel gevraagd van Van Aert om weer zo sterk te presteren zoals toen. Het zou wel een mooie zaak zijn voor Visma-Lease a Bike als Vingegaard daar opnieuw tijd kan pakken op Pogacar.