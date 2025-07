"Vreselijk om hem te verliezen": Axel Merckx meldt hartverscheurend nieuws, 19-jarige wielrenner komt om het leven

We zouden nooit iemand moeten verliezen als gevolg van een wielerwedstrijd. Axel Merckx moet echter melden dat dit wel het geval is met het overlijden van Samuele Privitera.

De 19-jarige Italiaan was bezig aan zijn tweede seizoen bij Hagens Berman Jayco, de opleidingsploeg van Axel Merckx. Privitera deed mee aan de Giro Valle d'Aosta, één van de meest prestigieuze wedstrijden voor beloften. Hij kwam ten val in de openingsetappe en is inmiddels aan de gevolgen van die valpartij overleden, schrijft Merckx.

De zoon van Eddy Merckx laat dit weten op de site van Hagens Berman Jayco. "Het is met een zwaarmoedig hart dat ik het nieuws deel dat niemand wilde horen. Onze renner Samuele Privitera is overleden. Hij was onvervangbaar. Het is vreselijk om hem te moeten verliezen. Persoonlijk heb ik het moeilijk om uit te drukken hoe triest ik ben."

Axel Merckx omschrijft overleden renner

Hopelijk kan het steun bieden om terug te denken aan de mooie momenten met de renner. "Ik ben dankbaar voor elk moment dat we met hem konden delen en voor de vreugde die hij in onze ploeg bracht", zegt Axel. "Hij hield van de fiets, van de camera, hij lachte graag, maar bovenal hield hij van zijn familie en van zijn ploegmaats."

Het zijn ook zij die het nu het zwaarst te verduren krijgen. "Hou Samuele's familie en vrienden in je gedachten en gebeden", is de oproep van Merckx. Die heeft finaal ook nog enkele woorden voor de renner die hij het laatste anderhalf jaar begeleid heeft. "Rust in vrede, Samuele. Je zal altijd deel uitmaken van deze ploeg", verzekert Merckx.

Aandacht voor veiligheid in de koers

De wielerwereld heeft al veel te vaak wielrenners moeten afstaan door de gevolgen van een valpartij. Daarom is het ook zo belangrijk om constant te blijven werken aan de veligheid, veruit het meest belangrijke thema in de koers.