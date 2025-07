📷 "Eerste keer dat hij zoiets heeft": Van der Poel komt niet ongeschonden uit eerste bergrit

Mathieu van der Poel was zat in de bergrit naar Hautacam opnieuw in de ontspanning, maar verdween daar plots uit. De Nederlander kwam op 34 minuten binnen van Pogacar.

Voor de tweede dag op rij gleed Mathieu van der Poel mee in de ontsnapping, bij de tussensprint pakte hij ook 17 punten voor de groene trui. De Nederlander staat nu derde met 173 punten, leider Jonathan Milan heeft 231 punten. Van der Poel liet tijdens de beklimmingen al snel lopen en werd op 75 kilometer van de streep ook ingerekend door het peloton. De Nederlander probeerde niet aan te klampen en wilde niet te veel krachten verspillen. Van der Poel heeft dik oog door insectensteek In het slot van de twaalfde etappe werd Van der Poel nog gestoken door een insect dat achter zijn zonnebril bleef zitten. De Nederlander bolde met een gezwollen oog als 93ste over de streep, op 34 minuten van Pogacar. In het NOS-programma De Avondetappe legde vader Adrie van der Poel uit wat er gebeurd was. "Hij heeft net een foto gestuurd, zijn oog is nog ietsje dikker. Dit is denk ik de eerste keer dat hij zoiets heeft." "Je kunt het beter niet hebben, maar er zijn ergere dingen dan een steekje van een wesp of een bij." Van der Poel blijft dan ook in de Tour, om 16:01:30 begint hij aan zijn klimtijdrit naar Peyragudes.