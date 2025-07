Johan Bruyneel na 14 jaar opnieuw in de Tour: "Of ik een beter mens geworden ben?"

Voor het eerst in 14 jaar was Johan Bruyneel nog eens te gast in de Tour de France. De voormalige ploegleider gaf ook toe dat hij fouten heeft gemaakt in het verleden.

In 2018 kreeg Johan Bruyneel een levenslange schorsing voor zijn aandeel in de zeven Tourzeges van Lance Armstrong, die hij met behulp van doping won. Sinds de dopingbekentenis van Armstrong in 13 waren hij en Bruyneel persona non grata geworden.

Toch verdwenen ze niet helemaal uit het wielrennen, want Armstrong heeft al enkele jaren een podcast waarin ook Bruyneel een vaste gast is. Na 14 jaar was Bruyneel na een uitnodiging van Vive le Vélo nog eens te gast in de Tour.

Waarom werd Bruyneel uitgenodigd bij Vive le Vélo?

"Je bent uitgenodigd om de hypocrisie te doorbreken, want je hebt nog altijd veel contact met mensen in het peloton. Er zijn geen moorden begaan, maar we keuren wel af wat er gebeurd is", zei Karl Vannieuwkerke.

Vooral de arrogantie van Bruyneel en Armstrong wordt hen nog kwalijk genomen. "Dat klopt. Ik heb dat al meerdere keren toegegeven. Het was verkeerd, maar we leefden in onze bubbel. We hadden één doel, en dat was de Tour winnen. De rest telde niet", zei Bruyneel.

"Ik heb daar zeer veel lessen uit getrokken. Of ik een beter mens geworden ben? Ik denk niet dat ik een slecht mens was, maar ik zat in een roes van ‘winnen’. We voelden ons onaantastbaar", zei de voormalige ploegleider nog.