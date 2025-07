Met deze eindtijd kegelt Pogacar hem uit de Tour: Merlier vreest voor tijdslimiet na "slechte dag"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier wacht bang af hoe snel Tadej Pogacar de klimtijdrit op Peyragudes zal afwerken. Hij vreest dan ook voor de tijdslimiet, die al werd opgetrokken.

Op de rustdag spookte de tijdslimiet van de klimtijdrit al door het hoofd van Tim Merlier. Hij vreesde dat hij buiten tijd zou aankomen, maar de organisatie paste daar nog een mouw aan. Het trok de tijdslimiet op van 33% naar 40%.

Toch wordt het nog enkele uren bang afwachten voor Merlier. Hij vreest dan ook voor de tijdslimiet. "Ik had een slechte dag", reageerde de Europese kampioen op de weg na zijn klimtijdrit bij Sporza.

"Het was gewoon slecht en ik kon mijn pacing plan niet volgen", ging Merlier verder. Merlier deed 31 minuten en 27 seconden over zijn tijdrit, Luke Plapp zette voorlopig de beste tijd neer met 24 minuten en 58 seconden.

Wanneer is Merlier buiten tijd?

"Deze Tour is ook al heel zwaar geweest. De decompressie zit er dan een beetje in. Je start, je probeert en je voelt dat het niet gaat. Dan moet je een kaarsje branden in de bus", besloot Merlier nog.

Merlier is nu al zo'n 26% trager dan Plapp, de Australiër legde de 10,9 kilometer af met een gemiddelde snelheid van 26,187. Als Tadej Pogacar straks 29,1314 km/u rijdt en een tijd van 22 minuten en 28 seconden of sneller uitziet, is Merlier buiten tijd.