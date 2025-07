"Niet mooi om te zeggen, maar...": Wellens onthult opvallende ingreep van UAE door vele zeges van Pogacar

Tadej Pogacar boekte op Hautacam al zijn 102de profzege in zijn carrière. Winnen went nooit, maar bij UAE Team Emirates-XRG zijn ze de zeges van hun kopman intussen wel gewoon.

Drie jaar geleden kraakte Tadej Pogacar op Hautacam en mocht hij een derde opeenvolgende Tourzege vergeten. De Sloveen moest de Tourzege aan Jonas Vingegaard laten, nu wilde hij revanche nemen.

En dat gebeurde ook. Pogacar smeerde Vingegaard twee minuten aan, drie jaar geleden verloor hij één minuut op de Deen. Dat Pogacar zijn zinnen had gezet op de ritzege, was volgens ploegmaat Tim Wellens al voor de start duidelijk.

"Hij was heel gemotiveerd, want hij had zijn witte broek aan. Hij had het al over deze rit voor de Tour en een witte broek betekent ambitie", zei hij bij Vive le Vélo. Ook bij Van der Poel en Evenepoel zagen we dat toen zij wereldkampioen waren.

Wint Pogacar te veel?

Pogacar won dus op Hautacam, zijn 102de profoverwinning, al 14de overwinning van het seizoen. Vorig jaar beleefde Pogacar een topseizoen met maar liefst 25 overwinningen. En dat heeft zo zijn gevolgen.

"Omdat Tadej zo vaak wint, wordt er niet meer gespeecht. Het is niet meer speciaal, al is dat niet mooi om te zeggen", stelde Wellens nog. Volgt er straks wel een speech als de Sloveen ook de klimtijdrit op Peyragudes wint?