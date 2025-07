Sportief manager van Lotto reageert opvallend op fusieplannen met Intermarché-Wanty

Lotto en Intermarché-Wanty voeren verregaande gesprekken over een fusie tussen de twee ploegen. Kurt Van de Wouwer, sportief directeur van Lotto, vindt het een goede zaak.

Lotto en Intermarché-Wanty zochten al een tijd naar nieuwe sponsors. Het gemiddelde budget van een ploeg in de WorldTour bedraagt 32 miljoen euro, de twee ploegen kwamen apart aan een budget dat net de helft bedroeg.

Door te fuseren kan het budget stevig opgetrokken worden. Beide ploegen hebben samen wel al 38 renners onder contract staan voor 2026, al komen de twintig renners van Intermarché-Wanty wel vrij door de fusie.

Hoe moet het verder met Lotto en Intermarché-Wanty?

Kurt Van de Wouwer, sportief manager bij Lotto, wist dat er gesprekken bezig waren, maar is officieel nog maar net op de hoogte van de fusieplannen. "Of we geschrokken zijn? Neen, het is net een heel positieve zaak", zegt hij bij Sporza.

Hij vindt het goed dat er nu een nieuw project op poten is gezet dat op de lange termijn kan werken. De afgelopen maanden was er ook steeds meer kritiek dat vier Belgische ploegen in de WorldTour te veel is, ook dat probleem is daarmee opgelost.

Voor de renners is het wel nog afwachten hoe hun toekomst eruit zal zien. "Of het een gespreksonderwerp is in de bus? Er zijn zeker vragen over, maar in dit scenario moeten ze zich zeker geen zorgen maken."