'Verliest Intermarché-Wanty kopman door fusie? Biniam Girmay op weg naar kapitaalkrachtige ploeg'

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty is nog niet rond, maar er worden toch verregaande gesprekken gevoerd. De renners van Intermarché-Wanty zouden bij de fusie vrij op de markt komen.

De renners van Lotto waren geschrokken van het nieuws over de mogelijke fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty. Voor hen zou er wel zekerheid zijn omdat de licentie van Lotto behouden zou blijven.

Voor de renners van Intermarché-Wanty liggen de kaarten anders. Omdat hun ploeg wordt overgenomen door Lotto, hebben ze volgens het UCI-reglement de optie om de ploeg te verlaten.

Girmay op weg naar XDS-Astana

En dus dreigt ook kopman Biniam Girmay te verlaten. De Eritreeër, die nog een contract heeft tot eind 2028 bij de Waalse ploeg, zou zo vrij op de markt komen. Volgens Het Nieuwsblad en HLN is Girmay op weg naar XDS-Astana.

Bij de Kazachs-Chinese ploeg zou Girmay herenigd kunnen worden met de Nederlander Mike Teunissen. Hij speelde als lead-out vorig jaar een belangrijke rol in de drie ritzeges en groene trui van Girmay.

Mewael Girmay (20), de vijf jaar jongere broer van Girmay, rijdt op dit moment bij opleidingsteam Wanty-Nippo-ReUz. Of ook hij op weg is naar XDS-Astana, is op dit moment niet duidelijk.