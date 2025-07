🎥 Wout van Aert is het niet eens met uitslag van alternatieve wedstrijd: "Ik teken protest aan"

Voor Wout van Aert stond er niets op het spel in de klimtijdrit in de Tour de France. Of toch, want Van Aert nam deel aan een opvallende koers in de koers.

De klimtijdrit in de Tour de France was voor heel veel renners een verplicht nummertje, want er stond voor hen niets op het spel. Wout van Aert maakt in een heuvelachtige tijdrit nog kans, maar in een klimtijdrit is hij kansloos. Om de renners toch iets te geven om voor te strijden bedacht Live Slow Ride Fast, een podcast van ex-renner Laurens ten Dam en host Stefan Bolt een alternatieve competitie. Op de beklimming maakten ze een strook van 300 meter. Van Aert niet akkoord met tijdsmeting Die strook was te kort om als segment opgenomen te worden op Strava, waardoor de tijdsmeting handmatig moest gebeuren. Wout van Aert, die derde werd in de competitie, na Pascal Eenkhoorn en Mick van Dijke, stelde zich daar vragen bij. "Ik teken protest aan, want jullie segment kwam niet overeen met de lijnen op de weg. Na uitgebreide research heb ik de volle 47 seconden 800 watt gereden, exact 300 meter. Ruim voor de eerste lijn begon, om snelheid te maken, en daarna heb ik doorgetrokken tot ruim na de lijn." "Als jullie nog eens een wedstrijd organiseren, verwacht ik wel meer input van de organisatoren. Maar bedankt voor het entertainment. Ik heb er toch van genoten", besloot Van Aert nog. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Live Slow Ride Fast (@liveslowridefastltd)