Bondscoach weet dé reden waarom Remco Evenepoel steeds slechter werd in de Tour

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De veertiende etappe van de Tour de France is het eindpunt geworden voor Remco Evenepoel. Wat was er aan de hand met de olympische kampioen?

De opgave van Remco Evenepoel in de Tour de France kwam na zijn twee slechte dagen niet meer onverwacht. Hij verloor al veel tijd in de etappe naar Hautacam, in de klimtijdrit kreeg Evenepoel nog een tik.

Op de Tourmalet moest Evenepoel opnieuw vroeg lossen. Volgens bondscoach Serge Pauwels niet onlogisch gezien het trainingsongeval van Evenepoel afgelopen winter. Daardoor lag hij zo'n drie maanden stil.

Waarom moest Evenepoel opgeven in de Tour?

"Alles valt of staat met het gebrek aan basis door die val in de winter. Er zijn geen wonderen na die inactiviteit van drie maanden", zegt Pauwels bij Radio 1. "Dat heeft te maken met mitochondriën, de energiefabriekjes van de cel."

Door veel trainingsuren gaat dat aantal mitochondriën toenemen en zonder training valt dat niet meer goed te maken. Door zijn talent kon Evenepoel wel de Brabantse Pijl winnen of de eerste tijdrit in de Tour.

"Maar die echte, lange inspanningen, worden moeilijk. Daar kan je tot maanden nadien de gevolgen van dragen. Als die basis niet optimaal is geweest, herstel je elke dag wel minder", besloot de bondscoach nog.