Dumoulin kent verklaring voor dubbele offday van Evenepoel: "Ik was ook zo iemand"

Remco Evenepoel incasseerde een stevige tik in de klimtijdrit in de Tour. Toch gelooft Tom Dumoulin dat de olympische kampioen het tij nog kan keren.

Met een twaalfde plaats op 2'39" van Tadej Pogacar en ook meer dan twee minuten verlies op Jonas Vingegaard kreeg Remco Evenepoel een stevige dreun in de klimtijdrit. Hij volgt nu al op meer dan zeven minuten van Pogacar.

De eerste twee plaatsen lijken net als vorig jaar buiten bereik, maar hij ziet Lipowitz, Onley en Vauquelin wel naderen tot op een minuut van hem in het klassement. De derde plaats van Evenepoel wordt bedreigd.

Is voeding oorzaak van slechte dag Evenepoel?

Voor Evenepoel was het al de tweede mindere dag op rij. Tom Dumoulin zoekt naar een mogelijke verklaring. "Het zijn al heel zware ritten geweest. Hij is een renner die er hard voor moet werken om op goed gewicht te zijn, zeker bergop. Ik was ook zo iemand", zegt hij bij Vive le Vélo.

"Soms maak je een fout in je berekening van het eten, en dan kan je een paar dagen net iets tekort komen. Dat bouwt zich op en dan krijg je slechte dagen. Feit is dat hij niet op het niveau is van vorig jaar. Dat vind ik heel jammer."

En wat met zijn derde plaats in het klassement? "Ze zullen hem niet laten rijden omdat hij nog altijd derde staat in het klassement. Het zal proberen consolideren worden. Maar hij zal morgen absoluut beter zijn dan vandaag."