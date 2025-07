Is Visma-Lease a Bike tevreden met de tweede plaats? Niermann is duidelijk over Vingegaard en Pogacar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Visma-Lease a Bike zag Tadej Pogacar in de klimtijdrit opnieuw een halve minuut extra uitlopen op hun kopman Jonas Vingegaard. Toch blijft de ploeg van Wout van Aert geloven in de eindzege.

Na dertien etappes staat Jonas Vingegaard 4'07" in het krijt ten opzichte van Tadej Pogacar. Vorig jaar duurde het tot de 19de etappe voor het verschil tussen de twee rivalen zo groot was. Bij Visma-Lease a Bike geven de strijd wel nog niet op.

Vingegaard staat comfortabel op de tweede plaats en de Deen heeft een goede vorm te pakken. "We gaan niet naar huis, maar we zouden wel een slechte dag van Pogacar nodig moeten hebben om dit te veranderen", zegt Grischa Niermann bij Sporza.

Visma-Lease a Bike blijft strijden voor gele trui

Toch weet de Duitse ploegleider dat hij rekening moet houden met het scenario dat Vingegaard voor de derde keer tweede zou worden na Pogacar. "Als we niet winnen omdat Tadej Pogacar de beste is, dan is het zo."

De kans dat Pogacar een slechte dag heeft, is klein, maar dat heeft Visma-Lease a Bike niet in de hand. En ook andere doelen kunnen belangrijk worden, zoals het ploegenklassement waarin de ploeg aan de leiding staat.

"Of een tweede plaats ook mooi is? Absoluut. We komen om te winnen en geel blijft nog altijd de droom, maar heel veel ploegen zouden heel graag met ons ruilen om de op één na beste renner te hebben", besloot Niermann nog.