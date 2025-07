Lefevere onthult verborgen agenda van Plugge tijdens mislukte fusie: "Vooral daarop aasde hij"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty doet denken aan de fusieplannen tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma eind 2023. Die fusie ging toen niet door.

Na het Europees kampioenschap op de VAM-berg in 2023 barste een bom in het wielrennen. Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma voerden gesprekken over een mogelijke fusie van de Belgische en de Nederlandse ploeg.

Het nieuws zorgde voor bijzonder veel onrust, vooral bij Soudal Quick-Step. Van de Belgische ploeg van Patrick Lefevere zouden er renners en stafleden geen plaats meer hebben in de nieuwe fusieploeg.

Uiteindelijk ging de fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma niet door. Het grootste struikelpunt was er over de fietsen. Evenepoel hing vast aan Specialized, Visma-Lease a Bike aan Cervélo.

Plugge aasde op Evenepoel en Soudal

"Voor elke fusie is het funest als één partij eigenlijk aan cherrypicking wil doen bij de andere partner.", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. Dat was dus ook het geval in de mislukte fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step.

"Toen onze ploeg met Jumbo-Visma zou samengaan, aasde Richard Plugge vooral op Remco Evenepoel en sponsor Soudal. Afzonderlijke agenda’s zijn in fusiegesprekken altijd het begin van het einde."