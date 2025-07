Mag Van Aert zijn kans gaan in de Tour? De Cauwer onthult welke kansen er nog voor hem liggen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert ging niet voluit in de klimtijdrit en eindigde in de achtergrond. Welke doelen resten er nog voor Van Aert in deze Tour?

Jonas Vingegaard staat al op enkele minuten van Tadej Pogacar en lijkt een mirakel nodig te hebben om voor de derde keer de Tour te winnen. De Deen zal wellicht voor de derde keer tevreden moeten zijn met de tweede plaats. De vraag is hoe zijn ploeg Visma-Lease a Bike de rest van de Tour zal aanpakken. Zal de ploeg mikken op nog meer ritzeges met Yates, Jorgenson en Van Aert? De Belg zoekt naar zijn tiende ritzege in de Tour. Wat kan Van Aert nog in de Tour? In de klimtijdrit forceerde Van Aert zich niet. "Ik voelde me wel goed. Ik had een goed ritme te pakken en heb gewoon stevig doorgereden zonder mezelf te forceren", zei Van Aert achteraf bij Sporza. Mag Van Aert de komende ritten meer zijn kans gaan in de Tour, op jacht naar een etappezege? "Ik krijg alle kansen die ik wil. Dat hoeft niets te veranderen. Misschien wel voor andere renners." Wat denkt José De Cauwer ervan? "Dat is een hele goede vraag. Alle overgangsetappes en er zitten er nog wel een paar aan te komen. De 15de, de 17de rit, de voorlaatste en de laatste. Hoe mooi zou dat zijn, Parijs winnen."